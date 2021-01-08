انتزع فريق الملعب التونسي فوزا صعبا من مضيفه مستقبل سليمان بنتيجة 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات الدوري التونسي لكرة القدم.
سجل هدفي الملعب التونسي فيكتور سام أباتا وبيلي آيت مالك في الدقيقتين 41 والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف مستقبل سليمان الوحيد أيمن بن محمود في الدقيقة 66.
ورفع الملعب التونسي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الترجي، المتصدر، وتوقف رصيد مستقبل سليمان عند ثماني نقاط في المركز الثامن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملعب التونسي ينتزع فوزا صعبا من مستقبل سليمان في الدوري التونسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.