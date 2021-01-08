الملعب التونسي ينتزع فوزا صعبا من مستقبل سليمان في الدوري التونسي

انتزع فريق الملعب التونسي فوزا صعبا من مضيفه مستقبل سليمان بنتيجة 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات الدوري التونسي لكرة القدم.

سجل هدفي الملعب التونسي فيكتور سام أباتا وبيلي آيت مالك في الدقيقتين 41 والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف مستقبل سليمان الوحيد أيمن بن محمود في الدقيقة 66.

ورفع الملعب التونسي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الترجي، المتصدر، وتوقف رصيد مستقبل سليمان عند ثماني نقاط في المركز الثامن.