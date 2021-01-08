محمد يوسف بعد التعادل مع بيراميدز: كنا الأقرب للفوز

أكد محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عقب التعادل السلبي أمام فريق بيراميدز بالجولة السادسة بالدورى المصرى الممتاز، أن فريقه كان الأقرب للفوز.
وأكد "يوسف " بأننا خضنا مباراة في غاية القوة أمام فريق لديه مفاتيح لعب كثيرة وكنا الأقرب للفوز.
وأضاف: درسنا فريق بيراميدز جيدًا خلال مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم وأيضًا مبارتيه في الكونفدرالية الإفريقية أمام الاتحاد الليبي ذهابًا وإيابا.
وأردف يوسف: يجب عليكم انتظار دوري مليء بالمفاجاءات ونتائج غير متوقعة.
وقدم المدير الفنى الشكر للاعبين علي الأداء الرجولي والتركيز علي تنفيذ التعليمات بدقة شديدة خلال اللقاء، مؤكدا أنه يجد دعما كبيرا من قبل مجلس إدارة النادي بقيادة اللواء أشرف نصار.
وتعادل فريق البنك الأهلي مع منافسه بيراميدز سلبيا، اليوم الجمعة في المباراة، التي أقيمت على ملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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