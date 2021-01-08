وصل قبل قليل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إلى ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لخوض مباراة الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.
وتنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا مع النادي الأهلي، في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويعقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق، محاضرة أخيرة، داخل قاعة المحاضرات باستاد السويس الجديد، ويعلن بعدها التشكيل الذي به المباراة.
ويمنح هيثم شعبان تعليماته الأخيرة في تلك المحاضرة، وكذلك وضع بعض الرتوش الأخيرة على طريقة اللعب أمام النادي الأهلي، حيث يسعى المدير الفني إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، وحصد النقاط الثلاث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيراميكا كليوباترا يصل استاد السويس استعدادا لـ الأهلي .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.