6 مباريات جمعتهما.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، فريق المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى من منافسات مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بحسب ما أسفرت عنه القرعة التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم بأحد فنادق القاهرة.

سبق أن التقى الأهلي المريخ السوداني في العديد من المناسبات نستعرضها في السطور التالية:



خاض الأهلي أمام المريخ السوداني 6 مباريات، بواقع 4 مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في نسخة 1993.

نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة، فيما خسر مباراة واحدة.



ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الإفريقية وتحديدًا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الإفريقية، رئيس النادي الأهلي الحالي.



أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي، الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.



ويعد المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة.



بلغت مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فرق السودان 14 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتلقى 3 هزائم، فيما انتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل.



نجح خط هجوم النادي الأهلي في زيارة شباك الفرق السودانية في 18 مناسبة، واهتزت شباكه في 11 مناسبة.



آخر مواجهات الأهلي أمام فرق السودان كانت مطلع فبراير من العام المنقضي 2020 أمام الهلال لحساب الجولة السادسة لمجموعات دوري الأبطال في نسختها الماضية، وانتهت بنتيجة التعادل 1-1.