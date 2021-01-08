سيناريو 2019 يزف بشرى سارة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يبدأ الأهلي خطوة جديدة في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا من أجل الاحتفاظ باللقب ومعانقة الكأس الأغلى داخل القارة السمراء، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.
وتشابهت المجموعة التي وقع بها الأهلي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2020-2021، مع نفس المرحلة في نسخة 2018-2019.
وأسفرت قرعة النسخة الحالية عن وقوع الأهلي، بجانب سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني.
ولعب الأهلي في مرحلة المجموعات بنسخة 2018-2019، بجانب سيمبا وفيتا كلوب أيضًا، ولكن مع شبيبة الساورة الجزائري.
ونجح الأهلي في عبور تلك المجموعة متصدرًا الترتيب برصيد 10 نقاط مع مدربه الأسبق مارتن لاسارتي، بعدما حقق 3 انتصارات على ملعبه، وتعادل مع شبيبة الساورة بالجزائر، وخسر أمام سيمبا وفيتا كلوب خارج أرضه.
وصعد عن تلك المجموعة وقتها، سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط بعدما احتل المركز الثاني، خلف الأهلي (10 نقاط).
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