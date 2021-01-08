الشوط الأول.. تعادل سلبي بين إنبي ووادي دجلة في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي إنبي ووادي دجلة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وادي دجلة كان متسيدًا لأحداث النصف الأول من المباراة، وهدد مرمى إنبي بأكثر من فرصة، وسط غياب تام من الهجوم البترولي، واستبسال دفاعي في صفوفه.

محاولات وادي دجلة لم تسفر عن أي أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل وادي دجلة المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.