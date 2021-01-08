أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي مباراة الفريق المقرر لها بعد قليل باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الأسبوع السادس لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم. وضم التشكيل كلا من

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول

خط الوسط : حمدى فتحى واكرم توفيق واليو ديانج وحسين الشحات

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر ووالتر بواليا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بواليا يظهر لأول مرة فى تشكيل الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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