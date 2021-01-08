خاص| أول تعليق من مدرب بطل السنغال على ملاقاة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، والتي تضم الترجي مولودية الجزائر وتونجيث بطل السنغال.

وعلق يوسف دابو المدير الفني لنادي تونجيث السنغالي في تصريحات خاصة لصدى البلد على قرعة دوري ابطال إفريقيا قائلًا : " إنها مجموعة جيدة المستوى، ليس لدي المعلومات اللازمة حتى الآن عن خصومنا ولكن لدينا الوقت ، سنحظى بفرصنا وسنستغلها".

وتابع : " لقد هزمنا فريق الرجاء المغربي وصعدنا وهو فريق جيد ، ونأمل أن يكون الحظ حليفنا ونواصل المشوار في البطولة إلى أبعد مدى ".