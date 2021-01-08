عبدالله جمعة يكذّب فاروق جعفر | تفاصيل

وكتب «جمعة» عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: أولا الكلام ده محصلش والكلام ده كدب وأنا مقعدتش مع حضرتك عشان تقول كلام محصلش.
وكان أوضح فاروق جعفر خلال ظهوره امس، أن هناك لاعبا عقدنا جلسة معه يحصل على 2 مليون جنيه وباقي له عام وقال لي محتاج 12 مليون جنيه وأنا أتمنى يحصل على أكبر مقابل مادي.
واضاف جعفر ، ولكن لابد أن يراعي أنه لا توجد هذه الإمكانيات لدى النادي، واللاعبين جميعهم ولادي ولكن هما ينسوا كل شيء أمام المقابل المادي وهو ينظر ويركز على الحصول على أكبر ما عند النادي.
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