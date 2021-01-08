الرياضة

المريخ و زد يتعادلان بهدف لمثله في القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ مع نظيره فريق زد بهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .

جاء الشوط الأول حماسيا ، وقد حاول اللاعبين تعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب نانا بوكو في التقدم بهدف لتزداد سخونة المباراة فيما تراجعت قوات المريخ وظهرت بعض الإعتراضات على قرارات الحكم ، لكن سرعان ما جاءت الصحوة البورسعيدية ليحرز اللاعب محمود علاء هدف التعادل ، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

هذا وقد لعب زد بتشكيل مكون من :
" وليد توفيق في حراسة المرمي ، عمر رجب ، محمد كماتشو ، أسلام رمضان ، شريف أشرف ، كريم بدير ، يوسف حسن ، وليد حسن ، نانا بوكو ، محمد حمدي ، رضا الويشي " .

وجلس على دكة البدلاء سعيد فتحي ، إسلام الفار ، عبد الرحمن زين ، محمد شاهين ، احمد عادل ، كلفت ، عمر حبشي ، محمد القط .

وعلي الجانب الأخر لعب فريق المريخ بتشكيل مكون من: " أشرف بخيت وبلال عارف وأحمد ابراهيم ومحمود علاء وعبد الله محمد ومحمد عبد العزيز وأسامه سعيد وكابوري أندرسون وعمر عدلي وأحمد هاشم وعبد الله ناصر " .

وفي البدلاء حسام عياد وخالد اشرف وأحمد خليل و محمد سعيد ومحمد علاء رمضان وايهاب عبد الموجود وحماده على وابراهيم مصطفى ومحمد أسامة .
وقد أدار اللقاء طاقم مكون من : صبري ابراهيم حكم ساحة ومعه محمود عامر و أحمد زيدان مساعدان و حسام رزق الله حكم رابع .

وبتلك النتيجة آرتفع رصيد المريخ للنقطة ١١ ، فيما وصل رصيد زد للنقطة ١٣ .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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