نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع موهبة الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن قد نادي برشلونة، موقفه بشأن إمكانية التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن رونالد كومان، مدرب برشلونة، يُصر على التعاقد مع ديباي في الشتاء، لتخفيف حدة غياب أنسو فاتي بسبب الإصابة.

وتابعت الصحيفة، أن الموقف في الأمانة الفنية لبرشلونة مختلف، حيث أنهم لا يقللون من أهمية ممفيس ديباي، لكن يرون أن الصفقة غير ممكنة في الميركاتو الشتوي ، وقد يأتي مجانًا في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة لن يتعاقد مع ديباي في يناير الجاري، طالما لم يتم بيع أي لاعب، وهذه الرسالة وصلت للنجم الهولندي الذي فتح الباب مؤخرًا أمام الاستمرار مع ليون حتى نهاية الموسم.

يذكر أن برشلونة قد حاول ضم ديباي في الصيف، لكن الأزمة المالية حرمته من الوفاء بالشروط المالية التي وضعها ليون، لإبرام الصفقة.