نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يناير، مراسم سحب قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.
وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة، الترجي التونسي ومولودية الجزائر، وتونغيث.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد كشف في وقت سابق عن مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.
- الجولة الأولى.. 12-13فبراير 2021
- الجولة الثانية.. 23 فبراير 2021
- الجولة الثالثة.. 5-6 مارس 2021
- الجولة الرابعة.. 16 مارس 2021
- الجولة الخامسة.. 2-3 أبريل 2021
- الجولة السادسة.. 9-10 أبريل 2021
جدير بالذكر أن الزمالك كان حصد مركز الوصافة في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.