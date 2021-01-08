نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجع حمادي يفوز علي الشاطئ ويتصدر المسابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت قبل قليل منافسات الجولة الثالثة لدوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، والتي أحدثت نتائجها تغيير في ترتيب جدول المجموعة.

وأسفرت نتائج الجولة الثالثة، عن فوز مركز شباب نجع حمادي علي نظيره فريق نادي الشاطئ بسفاجا، بهدف نظيف أحرزه جاد فوزي من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأخير.

ليصل فريق مركز شباب نجع حمادي للنقطة السادسة، يتصدر بها جدول المجموعة، فيما تزيل فريق الشاطئ جدول المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وعلي ملعب العمال، حقق فريق مركز شباب العمال بقنا، فوز مثير علي مركز شباب أبو تشت برباعية مقابل ثلاثة اهداف، ليحدث العمال اول ثلاث نقاط له هذا الموسم علي ملعبه، في تجمد رصيد ابوتشت عند ثلاث نقاط.

ويأتي ترتيب المجموعة عقب انتهاء الجولة الثالثة كما يلي:

1_مركز شباب نجع حمادي 6 نقاط

2_نادي سكر قوص 6 نقاط

3_نادي العمال بقنا 3 نقاط

4_مركز شباب ابوتشت 3 نقاط

5_نادي الشاطئ بسفاجا بدون نقاط