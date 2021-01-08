الرياضة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

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أحمد جودة - القاهرة -  أعلن الجوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه سيراميكا كليوباترا بعد قليل على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق 

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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