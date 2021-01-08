نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه سيراميكا كليوباترا بعد قليل على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا