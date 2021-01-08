نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيراميكا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه في مباراة اليوم أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - محمد شريف - وليد سليمان - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - سعد سمير - أحمد نبيل "كوكا". فيما تم اسبتعاد مصطفى شوبير من قائمة المباراة.