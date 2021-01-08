نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود بفوز على بيلا في الجولة السابعة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود في تحقيق الفوز على ضيفة فريق بيلا 2-0 في المباراة التي كانت تقام على ستاد حرس الحدود بالمكس في إطار منافسات الجولة السابعة من مجموعة بحري في دوري القسم الثاني بهدفين مقابل لاشئ.

أحرز الهدف الأول خالد سامي في الدقيقة 25 ثم أضاف محمود أبو جودة الهدف ثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول.

وبذلك الفوز صعد حرس الحدود إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما بيلا في المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.