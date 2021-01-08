نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الجولة الثانية بالقسم الرابع بالدقهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة الثانية بدورى القسم الرابع بمنطقة الدقهلية بمجموعتيه حيث أقيمت ٨ مباريات.المجموعة الاولي تمكن أجا من تحقيق فوز هام وصعب على الستامونى بهدف وحقق إتحاد السنبلاوين فوزا مثيرا على جاره إتحاد السنبلاوين بهدف دون مقابل.



وحقق شباب بلقاس الفوز على ضيفه ميت غمر بهدفين نظيفين فيما حقق شباب ميت غمر الفوز على طلخا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



وفى المجموعة الثانية تمكن منية النصر من الفوز على شها بهدفين فيما عاد ميت سلسيل بتعادل من ملعب الأطرش.



وحقق جزيرة القباب فوزا كبيرا على الجمالية بخماسية نظيفة بينما حسم التعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما لقاء الشال والمنشية و سماد طلخا.



ترتيب المجموعة الاولي



1-شباب ميت غمر 6 نقاط

2-اتحاد السنبلاوين 6 نقاط

3-ميت غمر 3 نقاط

4-اجا 3 نقاط

5-شباب بلقاس 3 نقاط

6-طلخا 3 نقاط

7-الستاموني بدون نقاط

8-المعصرة بدون نقاط

9-شباب السنبلاوين بدون نقاط

ترتيب فرق المجموعة الثانية



1-منية النصر 6 نقاط

2-ميت سلسيل 4 نقاط

3-جزيرة القباب 3 نقاط

4-الاطرش 2

5-الشال والمنشية 1

6-سماد طلخا 1

7-الجمالية 1

8-شها بدون نقاط

