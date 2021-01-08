نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز لافيينا وتعادل باروط في إفتتاح دوري القسم الرابع ببني سويف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
إنطلق الجمعة مباريات الجولة الأولى بدورى القسم الرابع ببنى سويف حيث نجح الفريق الكروى الاول بنادى لافيينا الرياضى فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه نجوم مصر وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .
واحرز محمد كيتو هدفين لافيينا فيما أحرز وائل عبد الفتاح هدف نجوم مصر .
فيما تعادل مركز شباب باروط أمام ضيفه نادى سمسطا الرياضى بنتيجة 1/1 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب المدينة بشرق النيل ببنى سويف .
ترتيب المجموعة
1 - لافيينا 3 نقاط .
2 - مركز شباب باروط نقطة .
3 - نادى سمسطا نقطة .
4 - نجوم مصر صفر .