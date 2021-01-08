بني ياس يتعادل مع اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي

تعادل بني ياس مع ضيفه اتحاد كلباء 1 / 1، اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وتقدم مالابا لاتحاد كلباء في الدقيقة 57، قبل أن يسجل جواو بيدرو هدف التعادل لبني ياس في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة تعرض فهد سبيل لاعب اتحاد كلباء للبطاقة الحمراء، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه بسبب تدخل قوي على أحمد شحدة في الدقيقة 88.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 25 من يناير الجاري في ملعب فريق اتحاد كلباء.