فيفا يقر نظامًا جديدًا في مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظامًا جديدًا سيتم تطبيقه في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة بقطر بمشاركة النادي الأهلي.

ويشارك النادي الأهلي في البطولة بصفته بطل بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بفوزه على نظيره الزمالك في المباراة النهائية.

وأكد الفيفا بأنه سيتم السماح بإجراء 5 تبديلات لكل فريق في المباراة، بالإضافة لتغيير إضافي حال إصابة أحد اللاعبين بارتجاج في المخ.

وشدد الفيفا بأنه سيتم إجبار الفرق على تبديل لاعبها المصاب بارتجاج في المخ أو وجود اشتباه بإصابته بالارتجاج في مباريات مونديال الأندية، لتفادي تعريض حياة اللاعبين للخطر، مع منع الفرق تبديل إضافي لتلك الحالة كما ذكرنا، وهي البطولة الأولى التي سيتم تطبيق فيها ذلك النظام بشكل تجريبي.

وأكد الفيفا بأن قرعة مونديال الأندية ستقام في موعدها يوم 19 يناير بمدينة زيوريخ السويسرية في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستقام البطولة في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، في قطر بمشاركة 7 أندية على رأسها النادي الأهلي وبايرن ميونخ الألماني.