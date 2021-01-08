الدوري المصري.. بدلاء الأهلى فى مواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء اليوم باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الأسبوع السادس لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم. وفضل الجهاز الفنى الدفع بالوافد الجديد والتر بواليا القادم من الجونة فى الهجوم.

وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا

البدلاء: علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - محمد شريف - وليد سليمان - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - سعد سمير - أحمد نبيل "كوكا".

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