إنبي يفوز على وادي دجلة 2 /1 في الدوري

وادي دجلة كان متسيدًا لأحداث النصف الأول من المباراة، وهدد مرمى إنبي بأكثر من فرصة، وسط غياب تام من الهجوم البترولي، واستبسال دفاعي في صفوفه.
محاولات وادي دجلة لم تسفر عن أي أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، استطاع محمد مرسي تسجيل الهدف الأول لـ إنبي في الدقيقة 68، بعد مراوغته دفاعات وادي دجلة ببراعة.
وعادل الكولومبي دييجو كالديرون النتيجة للدجلاوية في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 90، أحرز محمد مرسي هدف الانتصار لـ إنبي بتسديدة ضعيفة فشل محمد عبد المنصف في التصدي لها، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنبي للنقطة السابعة في المركز الثامن، وتوقف رصيد وادي دجلة عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.
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