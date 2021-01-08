قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة نظيره أوساسونا في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإسباني" لا ليجا".

حراس المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو ، سيرجيو راموس ، رافاييل فاران ، ناتشو فيرنانديز ، مارسيلو ، ألفارو أودريوزولا ، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس ، لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، فيدي فالفيردي ، أوديجارد - فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد ، كريم بنزيما ، ماركوس أسينسيو ، لوكاس فاسكيز ، لوكا يوفيتش ، فينسيوس جونيور ، ماريانو دياز

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا السبت.