مدرب المريخ السوداني: الأهلي المرشح الأول للقب دوري أبطال إفريقيا

قال الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق المريخ السوداني، إنه لا يشعر بأي نوع من الإحباط حول قرعة فريقه بمرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت القرعة، المريخ السوداني، فالمجموعة الأولى مع الأهلي المصري (حامل اللقب)، وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.

وقال ديديه جوميز في تصريحات صحفية: "لست محبطا من القرعة، فالأمر عادي، لكن في هذا الدور من البطولة تلعب الفرق بمستويات عالية جدا. سنقاتل لتحقيق أفضل النتائج".

وتابع جوميز: "الأهلي هو المرشح الأول للتأهل من المجموعة، والمريخ مرشح لخطف إحدى بطاقتي ربع النهائي".

وأضاف: "فيتا في نفس مستوى سيمبا، وسنلعب بطموحات التأهل".

وتمنى مدرب المريخ، أن تنجح المحاولات في ضم ثلاثي الوسط رمضان عجب ومحمد الرشيد وعمار طيفور، وبخيت خميس لقائمة الفريق القارية بعد انتهاء مشاكلهم التعاقدية.

كما تمنى شفاء صانع الألعاب أحمد التش، مبينا: "هذا الخماسي حال انضم للتدريبات والقائمة القارية سيصبح الفريق أقوى بمجموعات الأبطال".

وعن لقاء إنييمبا الأخير، قال جوميز إنهم حرصوا على إحراز هدف مبكر.

وأوضح: "تدربنا لتحقيق ذلك الهدف، قبل المباراة، وهو ما حدث، لكن إنييمبا فريق جيد ولعب بشراسة في الشوط الثاني".

وأكمل مدرب المريخ: "لعبنا باستراتيجية واحدة في مباراتي إنييمبا وفي النهاية نجحت مهمتنا، وتأهلنا للمجموعات".