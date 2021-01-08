نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الباطن بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص الباطن تعادلاً ثميناً من ضيفه الهلال 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم الهلال في الدقيقة 24 عن طريق محمد كنو، قبل أن يدرك يوسف الجبلي التعادل للباطن في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 43 أضاف الفرنسي بافتيمبي جوميز الهدف الثاني للهلال، غير أن ريناتو شافيز سجل هدف التعادل للباطن في الدقيقة 61.

ورفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الباطن رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.