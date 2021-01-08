نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرتدي الطاقم الاحتياطي أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزي الثالث في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي ستقام بعد قليل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويظهر الفريق الأحمر بالزي الثالث والذي يميل إلى اللون الرمادي في مباراة سيراميكا كليوباترا بعد قليل للمرة الأولى هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 7 نقاط.