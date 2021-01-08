الرياضة

الأهلي يرتدي الطاقم الاحتياطي أمام سيراميكا

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أحمد جودة - القاهرة - يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزي الثالث في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي ستقام بعد قليل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويظهر الفريق الأحمر بالزي الثالث والذي يميل إلى اللون الرمادي في مباراة سيراميكا كليوباترا بعد قليل للمرة الأولى هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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