نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة كثيرين، وعلى الرغم من أننا في الوطن العربي ومن المفترض أن نتابع الأندية العربية، إلا أن هناك بعض الرياضيين مهتمون بالأندية الأوروبية، وخصوصاً الدوري الإيطالي، وبالتحديد يريدون معرفة ترتيب الدوري الايطالي ولا ينتهي الأمر إلى معرفة الترتيب وحسب، بل يريدون أيضاً معرفة ترتيب اللاعبين من حيث الأفضل والأسوء، والأكثر تهديفا، لهذا استمروا في القراءة إذا كنتم من عشاق الأندية الإيطالية، لتتعرفوا علي ترتيب الأندية في الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الايطالي

في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، والذي يحمل رقم 119، من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة للغاية على اللقب، وفي هذه البطولة دعم فريق انتر صفوفه، كما حاز فريق يوفنتوس على أندريا كونتي، الذي قام بإعادته إلى الحياة مرة أخرى، وقد بدأ فريق ميلان في هذه النسخة من الدوري الإيطالي بالعودة إلى الوراء بسبب أزمة كورونا، وكان ترتيب الدوري الإيطالي في هذا العام كالآتي:

المركز الأول من حظ ميلان بعدد نقاط 37.

وكان المركز الثاني من نصيب انتر بعدد نقاط 36.

أما عن المركز الثالث فيوجد به فريق روما بعدد نقاط 33.

ويوجد في المركز الرابع فريق يوفنتوس بعدد نقاط 30.

في المركز الخامس يقع فريق ساسوولو بعدد نقاط 29.

في المركز السادس يوجد فريق نابولي بعدد نقاط 28.

بالمركز السابع يوجد فريق اتلانتا بعدد نقاط 28.

بالمركز الثامن يوجد فريق لاتسيو بعدد نقاط 25.

أما في المركز التاسع فيوجد فريق هيلاس فيرونا بعدد نقاط 24.

بالمركز العاشر يوجد به فريق بينيفينتو بعدد نقاط 21.

يستحوذ فريق سامبدوريا على المركز الحادي عشر بعدد نقاط 20.

في المرتبة الإثني عشر يوجد فريق بولونيا بعدد نقاط 17.

الدوري الإيطالي

كانت بداية الدوري الإيطالي بعام 1898م، وكانت بنظام التجزئة للأقاليم، وفي عام 1929م انطلق الدوري الإيطالي إلى بقية المدن الإيطالية، ومر الدوري الإيطالي بعدة مراحل وتغييرات مختلفة قبل أن يستقر إلى الوضع الحالي له، وفي الفترة ما بين عام 1934 وعام 1943 اشترك به 16 نادي، وهذا بعدما كانت تشارك الأندية فيه بالتدريج، وبعام 1948م شارك بالدوري الإيطالي 21 نادي، وهذا يمثل أكبر عدد من الأندية المشاركة في الكالتشيو، وهذا قبل أن يصل عدد الأندية إلى 18 نادي، والعدد الرسمي المشارك في الدوري الإيطالي حتى عام 2004م هو 20 نادي.

تلك كانت النبذة المختصرة عن الدوري الإيطالي وبدايته، كما تضمنا في الحديث عن الدوري الإيطالي ترتيب الدوري الايطالي ليومنا هذا بأسماء الفرق، وبعدد النقاط، ومازال الدوري مستمر، ومازالت المباريات مستمرة.