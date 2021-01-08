رضا عبدالعال: أنا أحسن مدرب في مصر.. ورفضت عرضا من الفيصلي الأردني من أجل طنطا

قال رضا عبدالعال المدير الفني لفريق طنطا، إنه المدير الفني الأفضل في مصر، مشيرا إلى أن النتائج ليست كل شيء.

وخسر رضا عبدالعال اليوم الجمعة، أمام منتخب السويس بهدفين دون رد، وتذيل فريقه ترتيب المجموعة "ب" برصيد 6 نقاط من 7 مباريات.



ودخل رضا عبدالعال في مشاجرة مع بعض الجماهير المتواجدة بملعب طنطا وأوضح لموقع "دوت الخليج" أسبابها وتفاصيل ما حدث.



وقال رضا عبدالعال:"لم يحالفنا التوفيق في مباراة اليوم، وقمت بعمل تغييرات كانت سببا في تغيير نسق المباراة".



وأضاف:"المجموعة التي كانت متواجدة ظلوا يقولون قاعد مع طنطا عشان مش لاقي غيرنا، وهذا غير حقيقي أنا مش من المدربين اللي جايين عشان عايزين ياكلوا عيش، الفيصلي الأردني تواصل معي في الفترة الماضية ورفضت بسبب التزامي بعقد مع طنطا، وفي بداية الموسم فاوضني أيضا أحد أندية الممتاز ولم أوافق".



وأردف:" أنا أحسن مدرب في مصر سيبكم من النتائج"، وبصمتي ظهرت أمام الأهلي والزمالك في الممتاز".



وواصل:" الإمكانات تظهر بالفعل مع فريق مثل الأهلي أو الزمالك، أو إنبي أو بيراميدز الفرق التي لديها المقدرة على صرف مبالغ كبيرة".



واختتم:" كيف ستنافس من البداية على الصعود للممتاز وأنت لم تأت لي باللاعبين القادرين على ذلك، وبالرغم من هذا أنا كونت فريقا وفي أقل من شهر ونصف ظهر بهذا الأداء، ومع بداية الدور الثاني ستبدأ منافستنا على الصعود والعودة للممتاز".