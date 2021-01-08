الأهلي يسقط بثلاثية أمام القادسية بالدوري السعودي

واصل فريق الأهلي السعودي نتائجه السلبية في الدوري، بعد الخسارة أمام مضيفه القادسية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مدينة الأمير سعود بن جلوي"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان.
وكان الأهلي قد خسر لقاء الجولة الماضية أمام ضيفه التعاون بثلاثية على ملعب "الجوهرة المشعة".
سجل أهداف القادسية، الكولومبي أسبريا في الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة، حمد اليامي في الدقيقة 45، وحسن العمري في الدقيقة 77.
واحرز عبد الرحمن الغريب هدف فريق الأهلي الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.
وتعرض إبراهيم الشويعي لاعب فريق القادسية للطرد في الدقيقة 85.
وبتلك النتيجة يحتل فريق القادسية المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في الوصافة برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق الهلال المتصدر.
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