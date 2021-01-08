قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة نظيره غرناطة في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني" لا ليجا".

حراس المرمى: مارك تير شتيجن - نيتو - إيناكي بينا خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - فيربو جونيور - أوسكار مينجويزا خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - ميراليم بيانيتش - ريكي بويج - بيدري - إلياكس موريبا -ماتيوس - فرانكي دي يونج - كونارد خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتين برايثوايت وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة غدًا السبت.

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