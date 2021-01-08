على طريقة محمد صلاح.. موسيماني يحتسي الشاي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

شهدت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، لقطة طريفة، بطلها بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ورصدت عدسة المباراة بيتسو موسيماني، وهو يحتسي الشاي، بحثا عن الدفء؛ نظرا لبرودة الجو في ملعب السويس، وذلك علي طريقة محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، الذي اشتهر علي مواقع السوشيال ميديا بتناوله "الشاي باللبن".

ووقف لاعبو الأهلي وسيراميكا كليوباترا دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراة علي روح طه الطوخي شيخ مدربين الأهلي السابق بعدما

توفي

الأربعاء الماضي،

بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية دخل إثرها أحد مستشفيات القاهرة.