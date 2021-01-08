الثالث.. يوفنتوس يعلن إصابة دي ليخت بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن هذا الأسبوع عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الأول وهما الكولومبي خوان كواردادو والبرازيلي أليكس ساندرو، الظهيرين الأيمن والأيسر للفريق، وقد غابا عن مباراة اليوفي يوم الأربعاء المقبل أمام ميلان في الدوري.

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد فيه أنه بعد الفحوصات تأكد إصابة الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع الفريق بفيروس كورونا.

وأكد النادي بأن اللاعب يخضع في الوقت الحالي للعزل الصحي حتى تعافيه للشفاء.

يذكر أن دي ليخت انضم لصفوف يوفنتوس عام 2019، قادمًا من أياكس الهولندي مقابل 70 مليون يورو.