اللي هيشتمني هشتمه.. رضا عبدالعال يكشف تفاصيل مشاجرته مع بعض الجماهير بـ طنطا

أوضح رضا عبدالعال المدير الفني لفريق طنطا، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" ، أسباب المشاجرة التي دارت بينه وبين بعض الجماهير المتواجدة بملعب طنطا، بعد الخسارة من منتخب السويس بهدفين دون رد، اليوم الجمعة.

ويتذيل طنطا، جدول ترتيب المجموعة "ب" في الدرجة الثانية وبرصيده 6 نقاط من 7 مباريات.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لصدى البلد عقب المباراة: "ما حدث أن مجموعة متواجدة في المدرجات، قاعدين يشتموا من قبل حتى أن يستقبل مرمانا هدفا، وبمجرد دخول الهدف الثاني في مرمانا، وتوالت الشتائم والسباب عليّ، و(اللي هيشتمني هشتمه)، أنت مش جايبلي نيمار وميسي ورونالدو وأنا خسَّرتك".

وأكمل: "نحن لم نحقق الفوز على ملعبنا هذا الموسم ولا مرة، وهذا لغز، ولا أعلم كيف يحضر هؤلاء رغم أن المباراة بدون جماهير".

وأضاف:"من قبل المباراة والمتواجدين يقولون (لما نشوف بقى اللي عملنا فيها عبقري دا هيعمل ايه)".



وحول مسألة استمراره مع طنطا حتى نهاية الموسم قال:" مستمر وأنا مرتبط بشرط جزائي كبير، والإدارة مقدرة للشغل المبذول وللمجهود الذي قمت به".



وشدد رضا عبدالعال على أن الفريق سينافس على الصعود للممتاز في الفترة المقبلة.