25 دقيقة.. تعادل سلبي وهجوم متبادل بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا

سيطر التعادل السلبي علي احداث الربع ساعة الأولي من مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي التي تجمع بينهما على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

بدات المباراة بمحاولة من الأهلي لاختراق دفاعات سيراميكا كليوباترا بحثا عن هدف مبكر في شباك الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز و فشل بواليا في التقدم في الدقيقة الرابعة بعدما مرت الكرة من أمام رأسه وتخرج الى خارج الملعب ضربة مرمى لصالح سيراميكا .

واستعاد سيراميكا توازنه بشكل كبير وباغت الأهلي بهجمات عديدة كادت ان تشكل خطورة على مرمى الشناوي، لكن تسديدة شريف دابو في الدقيقة 6 جاءت اعلى المرمى وخرجت بعيدة الى خارج الملعب .

وواصل سيراميكا هجومه علي مرمي الأهلي بعدما نظم هجمة في الدقيقة 9 من الجانب الايسر أرسلها احمد محسن وأخرجها محمد الشناوي بقبضة يده ثم شتتها معلول وأكمل تشتتيها حمدي فتحي الى وسط الملعب.

وانحصر بعدها الملعب في وسط الملعب بحثا من الفريقين عن المساحات الدفاعية لاستغلالها وسط حذر دفاعي كبير خوفا من تلقي هدف نبكر يربك حسابات الفريقين في الشوط الأول

ورصدت عدسة المباراة لقطة طريفة، بطلها بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، وهو يحتسي الشاي، بحثا عن الدفء؛ نظرا لبرودة الجو في ملعب السويس، وذلك علي طريقة محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، الذي اشتهر علي مواقع السوشيال ميديا بتناوله "الشاي باللبن".

ووقف لاعبو الأهلي وسيراميكا كليوباترا دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراة علي روح طه الطوخي شيخ مدربي الأهلي السابق بعدما

توفي

يوم الأربعاء الماضي ،

بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.