ليفربول يطالب الجماهير بالتصويت لصلاح على جائزة لاعب الشهر

طالب نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الجماهير بالتصويت للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في جائزة لاعب الشهر بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". وأبرز النادي الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ترشح صلاح للجائزة بعد التألق خلال شهر ديسمبر. وينافس صلاح على جائزة لاعب الشهر فى الدوري الإنجليزي، كل من ثنائي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز وراشفورد، بالإضافة إلى مدافع مانشستر سيتي جون ستونز وثنائي استون فيلا مارتينيز وأنور الغازي. يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يتصدر حاليا قائمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 17 جولة.

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