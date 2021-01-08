الشناوي يتألق .. تعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا والأهلي في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي علي احداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي التي تجمع بينهما على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ووقف لاعبو الأهلي وسيراميكا كليوباترا دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراة علي روح طه الطوخي شيخ مدربي الأهلي السابق بعدما توفي يوم الأربعاء الماضي ، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

بدات المباراة بمحاولة من الأهلي لاختراق دفاعات سيراميكا كليوباترا بحثا عن هدف مبكر في شباك الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز و فشل بواليا في التقدم في الدقيقة الرابعة بعدما مرت الكرة من أمام رأسه وتخرج الى خارج الملعب ضربة مرمى لصالح سيراميكا .

ورصدت عدسة المباراة لقطة طريفة، بطلها بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، وهو يحتسي الشاي، بحثا عن الدفء؛ نظرا لبرودة الجو في ملعب السويس، وذلك علي طريقة محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، الذي اشتهر علي مواقع السوشيال ميديا بتناوله "الشاي باللبن".

واستعاد سيراميكا توازنه بشكل كبير وباغت الأهلي بهجمات عديدة كادت ان تشكل خطورة على مرمى الشناوي، لكن تسديدة شريف دابو في الدقيقة 6 جاءت اعلى المرمى وخرجت بعيدة الى خارج الملعب .

وواصل سيراميكا هجومه علي مرمي الأهلي بعدما نظم هجمة في الدقيقة 9 من الجانب الايسر أرسلها احمد محسن وأخرجها محمد الشناوي بقبضة يده ثم شتتها معلول وأكمل تشتتيها حمدي فتحي الى وسط الملعب.

وانحصر بعدها الملعب في وسط الملعب بحثا من الفريقين عن المساحات الدفاعية لاستغلالها وسط حذر دفاعي كبير خوفا من تلقي هدف نبكر يربك حسابات الفريقين في الشوط الأول .

وشهدت الدقيقة 22 هجمة للأهلي بعد تمريرة من الشحات الى والتر بواليا لكن الحكم احتسب لمسة يد بعد ان سقط بواليا داخل منطقة الجزاء وإصطدمت الكرة بيده.

وواصل الأهلي هجماته بعد تمريرة من الشحات الى معلول في الدقيقة 29 لكن عرضية الأخير اصطدمت بدفاع سيراميكا الذي تصدى لها قبل أن تصل الى والتر بواليا .

وشهدت الدقيقة 31 هجمة لسيراميكا بعد تسديدة قوية من شادي حسين تصدي لها ببراعة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي .

وشهدت الدقيقة أخطر فرصة في اللقاء بعد تمريرة طويلة من عامر عامر وصلت خلف دفاعات الأهلي وكادت أن تتسبب في مشكلة لدفاع الأهلي بعد ان لحق بها شادي حسين من خلف ايمن اشرف لكن الشناوي تصدى لها بقبضة يده.

تشكيل الاهلي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

- خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق.

- خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

- حراسة المرمى: عامر عامر.

- خط الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار.

- خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم.

- خط الهجوم: شريف دابو - شادي حسين.