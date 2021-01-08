دقيقة حدادًا على روح طه الطوخي قبل انطلاق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتوفي طه الطوخي شيخ المدربين، أمس الأول، الأربعاء، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الطوخي يوم 20 يناير من عام 1937، وبدأ كلاعب في النادي الأهلي ،واعتزل في سن مبكرة؛ بسبب الإصابات.

"الطوخي" أحد أبرز أساطير التدريب في تاريخ الكرة المصرية والعربية بدأ مشواره مدربًا بالنادي الأهلي لجيل المايسترو صالح سليم، وخاض تجارب عديدة ناجحة في منطقة الخليج العربي بقيادته منتخب الكويت الأول عام 1970 لتحقيق لقب كأس الخليج في نسختها الأولى.

الطوخي تولى تدريب الهلال السعودي في الثمانينيات وهو أحد أبرز خبراء اللعبة في مصر والمنطقة العربية.

: محمد الشناوي.

: أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

: حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق.

: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا.

وفيما يلي تشكيل الأهلي في مواجهة بيراميدز:- حراسة المرمى- خط الدفاع- خط الوسط- خط الهجوموجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

- حراسة المرمى: عامر عامر.



- خط الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار.



- خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم.



- خط الهجوم: شريف دابو - شادي حسين.