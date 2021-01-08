الرياضة

بعثة الإسماعيلي تصل المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت  بعثة الاسماعيلى ، الى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد رحلة استغرقت ٦ ساعات بسبب سوء الاحوال الجوية داخل المملكة المغربية .

وفور وصول البعثة حرص على استقبالها عبد السلام الحنات ، الرئيس الشرفى للرجاء وخالد بهمان المدير الادارى ، بجانب السيد عمر شعيب قنصل مصر بالدار البيضاء.

ويستعد الإسماعيلي للتوجه الى مراكش للمبيت هناك ، إستعدادا للمواجهة المرتقبة امام فريق الرجاء فى نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الابطال .

ويحل الإسماعيلي ضيفاً على الرجاء المغربي 11 يناير الجاري بملعب مراكش الكبير بدلا من ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات الإياب بنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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