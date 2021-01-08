نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الإسماعيلي تصل المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الاسماعيلى ، الى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد رحلة استغرقت ٦ ساعات بسبب سوء الاحوال الجوية داخل المملكة المغربية .

وفور وصول البعثة حرص على استقبالها عبد السلام الحنات ، الرئيس الشرفى للرجاء وخالد بهمان المدير الادارى ، بجانب السيد عمر شعيب قنصل مصر بالدار البيضاء.

ويستعد الإسماعيلي للتوجه الى مراكش للمبيت هناك ، إستعدادا للمواجهة المرتقبة امام فريق الرجاء فى نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الابطال .

ويحل الإسماعيلي ضيفاً على الرجاء المغربي 11 يناير الجاري بملعب مراكش الكبير بدلا من ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات الإياب بنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.