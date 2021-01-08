نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفعل الجنوب إفريقي بتيسو موسيماني المدير الفني للفريقالأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ثلاثي خط هجوم الفريق الأحمر في مباراة سيراميكا كليوباترا والمقامة حاليا على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وصرخ موسيماني في وجه ثلاثي خط الهجوم من المنطقة الفنية وطالبهم بالتحرك الصحيح والالتزام بالتعليمات الفنية.

وقام موسيماني بالتوجه بحديثه للاعبين مستعينا بعمرو محب مترجمه من أجل إيصال حديثه للاعبين والتي أهمها الاستحواذ على الكرة ونقلها على الأرض بشكل صحيح.

ويتعادل الأهلي حاليا أمام سيراميكا كليوباترا بدون أهداف في المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.