محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اليوم الجمعة، عن قائمة الأهداف المرشحة للمنافسة على جائزة أفضل هدف في المسابقة عن شهر ديسمبر.

وتواجد محمد صلاح مهاجم ليفربول بهدفه الرائع في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

وينافس محمد صلاح على الجائزة بول بوجبا بهدفه مع مانشستر يونايتد في شباك وست هام يونايتد، جيمس ماديسون لاعب ليستر في شباك برايتون، وسون هيونج مين بهدفه مع توتنهام في شباك ارسنال، وهدفي هاريسون لاعب ليدز يونايتد في مرمى كل من نيوكاسل ووست بروميتش ألبيون، وأنور الغازي لاعب أستون فيلا في شباك كريستال بالاس.

وكان الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، قد أعلن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج، عن شهر ديسمبر الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول:

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

محمد صلاح ( ليفربول) - ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز( مانشستر يونايتد) - ستونز ( مانشستر سيتي) - أنور الغازي وإيمليانو مارتينيز ( أستون فيلا) - بن مبي ( بيرنلي) - توماس سوتشيك ( وست هام).

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بفارق 3 أهداف عن الكوري الجنوبي هيون سون لاعب توتنهام.