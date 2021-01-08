التعادل السلبي يؤجل حسم مواجهة الشارقة والوصل في كأس الخليج العربي الإماراتي

خيم التعادل السلبي على مواجهة الشارقة والوصل في ذهاب دور الثمانية من كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.
ولم ينجح أي لاعب في صفوف الشارقة أو الوصل في إحداث الفارق طوال 90 دقيقة من أحداث المباراة.
ويحل الشارقة ضيفا على الوصل في إياب دور الثمانية يوم 26 من يناير الجاري.
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