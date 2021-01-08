تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشجلادباخ في الدوري الألماني

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا مونشجلادباخ، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الألماني. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بنجامين بافارد - نيكولاه زوله - ديفيد ألابا - ألفونسو دافيز خط الوسط: يوسوا كيميتش - ليون جروتسكه - توماس مولر خط الهجوم: دوجلاس كوستا - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي وتنطلق المباراة في تمام التالسعة والنصف بتوقيت القاهرة. ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 33 نقطة، فيما يحتل بوروسيا مونشجلادباخ المركز السابع برصيد 21 نقطة.

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