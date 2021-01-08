الأهلي وسيراميكا كليوباترا ..75 دقيقة تعادل سلبي وسباق إضاعة الأهداف مستمر

سيطر التعادل السلبي علي احداث أول 75 دقيقة من مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي التي تجمع بينهما على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت بداية الشوط الثاني اجراء بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اول تبديلات المباراة بخروج طاهر محمد طاهر ونزول محمود كهربا بديلا له.

و شهدت الدقيقة 48 هجمة للأهلي بعد كرة طويلة خلف دفاعات سبراميكا كليوباترا لكن أفشة يفشل في التعامل معها وتطول منه الى خارج الملعب.

و شهدت الدقيقة 50 هدمة خطيرة لسيراميكا بعد تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها احمد محسن بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى الشناوي الى خارج الملعب

وواصل سيراميكا هجومه الضاغط علي الأهلي في الدقيقة 51 بعد كرة مقطوعة من أيمن أشرف وعرضية من شريف دابو داخل منطقة جزاء الأهلي تصدى لها الشناوي وشتتها حمدي فتحي بعد ذلك الى وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة 54 فرصة الهدف الأول لسيراميكا بعد تسديدة قوية من شادي حسين تصدي لها محمد الشناوي ببراعة ليحافظ علي نظافة شباكه .

53 وواصل لاعبي سيراميكا ضغطعم لينظموا هجمة خطيرة كادت ان تشكل خطورة على مرمى الأهلي لكن الدفاع يتصدى لها عن طريق بدر بانون .

وشهدت الدقيقة 58 هجمة مرتدة للأهلي فشل في استغلالها محمود كهربا الذي حاول تسديدها أرضية يتصدى لها عامر عامر وتخرج الى ركنية للأهلي ليضيع هدف محقق للمارد الأحمر.

وعاد لاعبي الأهلي الي المباراة مرة اخري وأضاع علي معلول فرصة التقدم علي سيراميكا في الدقيقة 61 بعد عدة تمريرات سريعة وصلت عند الشحات يمررها لمعلول لكنه أضاعها بغرابة بعد أن سددها قوية خرجت أعلى مرمى سيراميكا كليوباترا الى خارج الملعب .

وشهدت الدقيقة 65 فرصة خطيرة ضائعة من سيراميكا كليوباترا بعد انطلاقة من الجانب الأيسر وعرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها شادي حسين برأسية تخرج على يمين الشناوي الى خارج الملعب لتضيع فرصة خطيرة على سيراميكا .

ورد لاعبي الأهلي بهجمة ضائعة في الدقيقة 69 بعد عرضية من معلول داخل منطقة الجزاء يقابلها بواليا بضربة رأس قوية لكنها خرجت أعلى مرمى سيراميكا الى خارج الملعب.

وأهدر لاعبي كليوباترا هجمة اخري في الدقيقة 73 بعد تسديدة قوية من شادي حسين نجح الشناوي في التصدي لها بثبات .

الشوط الأول

ووقف لاعبو الأهلي وسيراميكا كليوباترا دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة علي روح طه الطوخي شيخ مدربين الأهلي السابق بعدما توفي يوم الأربعاء الماضي ، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

بدات المباراة بمحاولة من الأهلي لاختراق دفاعات سيراميكا كليوباترا بحثا عن هدف مبكر في شباك الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز و فشل بواليا في التقدم في الدقيقة الرابعة بعدما مرت الكرة من أمام رأسه وتخرج الى خارج الملعب ضربة مرمى لصالح سيراميكا .

ورصدت عدسة المباراة لقطة طريفة، بطلها بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، وهو يحتسي الشاي، بحثا عن الدفء؛ نظرا لبرودة الجو في ملعب السويس، وذلك علي طريقة محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، الذي اشتهر علي مواقع السوشيال ميديا بتناوله "الشاي باللبن".

واستعاد سيراميكا توازنه بشكل كبير وباغت الأهلي بهجمات عديدة كادت ان تشكل خطورة على مرمى الشناوي، لكن تسديدة شريف دابو في الدقيقة 6 جاءت اعلى المرمى وخرجت بعيدة الى خارج الملعب .

وواصل سيراميكا هجومه علي مرمي الأهلي بعدما نظم هجمة في الدقيقة 9 من الجانب الايسر أرسلها احمد محسن وأخرجها محمد الشناوي بقبضة يده ثم شتتها معلول وأكمل تشتتيها حمدي فتحي الى وسط الملعب.

وانحصر بعدها الملعب في وسط الملعب بحثا من الفريقين عن المساحات الدفاعية لاستغلالها وسط حذر دفاعي كبير خوفا من تلقي هدف نبكر يربك حسابات الفريقين في الشوط الأول .

وشهدت الدقيقة 22 هجمة للأهلي بعد تمريرة من الشحات الى والتر بواليا لكن الحكم احتسب لمسة يد بعد ان سقط بواليا داخل منطقة الجزاء وإصطدمت الكرة بيده.

وواصل الأهلي هجماته بعد تمريرة من الشحات الى معلول في الدقيقة 29 لكن عرضية الأخير اصطدمت بدفاع سيراميكا الذي تصدى لها قبل أن تصل الى والتر بواليا .

وشهدت الدقيقة 31 هجمة لسيراميكا بعد تسديدة قوية من شادي حسين تصدي لها ببراعة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي .

وشهدت الدقيقة أخطر فرصة في اللقاء بعد تمريرة طويلة من عامر عامر وصلت خلف دفاعات الأهلي وكادت أن تتسبب في مشكلة لدفاع الأهلي بعد ان لحق بها شادي حسين من خلف ايمن اشرف لكن الشناوي تصدى لها بقبضة يده.

تشكيل الفريقين :

تشكيل الأهلي:



- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

- خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق.

- خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

- حراسة المرمى: عامر عامر.

- خط الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار.

- خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم.

- خط الهجوم: شريف دابو - شادي حسين.