صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا بكأس الرابطة الإنجليزية

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ، تشكيل فريق أمام نظيره أستون فيلا في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل ، في إطار الجولة الثالثة من كاس رابطة الإتحاد الإنجليزية . وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء. وجاء تشكيل ليفربول كالتالي :. حراسة المرمى : كيليهر خط الدفاع : ويليامز - ويليامز - ميلنر - فابينو خط الوسط : هندرسون - فينالدو - جونز خط الهجوم : مينامينو - صلاح - ماني وعلى مقاعد البدلاء يتوجد كلا من :. اليسون - فيرمينو - الكانترا - تشامبرلين - روبرتسون-ارونل- شاكيري

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