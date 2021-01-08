نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - الكشف عن موعد عودة ساسي وانضمامه إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على وصول المحترف التونسي إلى القاهرة مساء اليوم للانضمام إلى تدريبات الزمالك.

وقال مهند عون في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" بأن ساسي وصل رفقة عائلته، واللاعب جاهز للمشاركة في مباريات الزمالك المقبلة لأنه يحترم تعاقده ويحترم جماهير الزمالك.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها غداً السبت، على ملعب ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بالفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة.

حيث خاص الزمالك 4 مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وعلى سموحة بهدفين نظيفين، وعلى إنبي بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله.