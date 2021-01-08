نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرّف على مباريات السبت لأندية المنوفية والشرقية في المجموعة العاشرة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جولة قوية ومرتقبة، تشهدها ملاعب المنوفية والشرقية، في الثانية من عصر السبت، في إطار مواجهات الأسبوع السابع، للموسم الحالي من دوري القسم الثالث، لحساب المجموعة العاشرة.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :



1- ميت خلف مع م ش ديرب نجم



يحل فريق مركز شباب ديرب نجم ضيفاً على فريق ميت خلف بقيادة محمد صلاح، في مواجهة هامة لكلا الفريقان، حيث يبحث صاحب الملعب عن مواصلة الإنتصارات على ملعبه، بينما يسعى الفريق الشرقاوي لتحقيق مفاجأة وحصد أول ثلاث نقاط بالمسابقة.

وشهدت الجولة السابقة، خسارة ميت خلف من بلبيس بهدف، وسقوط شباب ديرب على ملعبه أمام الشرقية، بنتيجة 1-4.

2- أبو حماد مع بلبيس

يواجه فريق مركز شباب أبو حماد بقيادة علاء عبد الوهاب صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط، نظيرة فريق بلبيس بقيادة طارق جمال، الذي يتواجد بالمركز الثاني برصيد 14 نقطة.

وأسفرت الجولة السادسة عن فوز بلبيس على ميت خلف بهدف، وتعادل أبو حماد مع منوف 1-1.

3- فاقوس مع منوف

يخوض فريق فاقوس بقيادة محسن الشبراوي مباراة هامة على ملعبه أمام فريق منوف، بقيادة عصام شعبان، وحيث يدخل فاقوس اللقاء برصيد 13 نقطة، بالمركز الثالث، فيما يحتل الفريق المنوفي المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

4- مركز شباب عرابي مع عرب الرمل

يلتقي فريق مركز شباب عرابي الصاعد من القسم الرابع، مع نظيرة فريق عرب الرمل، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن أول فوز بالموسم الحالي.

وتعادل عرب الرمل مؤخراً مع فاقوس بدون أهداف، فيما خسر عرابي من أبو كبير 2-0.

5- بطا مع أبو كبير

يخوض فريق مركز شباب بطا لقاء هام مع نادي أبو كبير، بملعب بطا، في مواجهة مرتقبة لكلا الفريقان.

وغاب بطا عن الظهور في الجولة السابقة، بينما كان قد تعادل في الجولة السادسة مع عرابي، بدون أهداف.

6- ديرب نجم مع الشرقية

يسعى فريق ديرب نجم بقيادة محمد عبد الوهاب شطة لإيقاف صحوة وإنتصارات الشرقية، أبرز المرشحين للصعود للقسم الثاني، حيث يدخل ديرب اللقاء برصيد 4 نقاط، في موقف متأزم بالترتيب، فيما يعتلي أحفاد عرابي الصدارة برصيد 16 نقطة.

7- ميت خاقان مع غزل شبين

وفي موقعة كروية مرتقبة، يحل غزل شبين ضيفاً على ميت خاقان، في لقاء هام ومنتظر، حيث يأمل ميت خاقان في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بينما يسعى الغزل للعودة للإنتصارات.

ترتيب المجموعة العاشرة



1- الشرقية 16 نقطة

2- بلبيس 14 نقاط

3- فاقوس 13 نقطة

4- تلا 12 نقطة

5- ميت خلف 10 نقاط

6- ابو حماد 10 نقاط

7- ميت خاقان 10 نقاط

8- منوف 7 نقاط

9- أبو كبير 7 نقاط

10- غزل شبين 6 نقاط

11- بطا 4 نقاط

12- ديرب نجم 4 نقاط

13- عرب الرمل 3 نقاط

14- شباب عرابي نقطة وحيدة

15- شباب ديرب بلا نقاط