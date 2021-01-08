نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي للنادى الأهلي فى رحيل النجم الأنجولي جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما خرج من حساباته.

وخرج النجم الأنجولي جيرالدو من حسابات بيتسو موسيمانى بعدما لم يقتنع الأخير بمستواه خلال الفترة الماضية.

يذكر أن النادى الأهلى تعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري وللتدعيم قبل كأس العالم للأندية.

ويسعي النادى الأهلى لإيجاد حل لرحيل جيرالدو الذي يرفض العروض المقدمة له خلال الميركاتو الشتوي الحالي.