نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يتعرض على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على محمد يوسف حكم مباراة الفريق الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا.

وقام الجهاز الفني للأهلي بالاعتراض على حكم المباراة بسبب احتسابه إحدى اللعبات ضد حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر في وسط الملعب.

وتوجه حكم المباراة إلى الجهاز الفني للأهلي وطلب منهم الهدوء مؤكدا لهم بأنه يقوم باحتساب كل ما يراه داخل الملعب دون تحيز لفريق على الأخر.

ويتعادل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بدون أهداف في المباراة المقامة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.