نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترام وصيد المحلة يكتسحان أجا وكفر سعد بدوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادى الترام على نظيره مركز شباب أجا بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز .

سجلت أهداف المباراة شروق ابراهيم هدفين وكلا من أمل ناصر و نورهان أحمد هدف ليرتفع رصيد الترام إلى ثلاث نقاط ويظل فريق أجا بدون أى رصيد من النقاط .

و إسلام عادل المدرب العام للترام أن لاعبات فريقة سيطرن على معظم فترات المباراة وترجمن سيطرتهن إلى أربعة أهداف بخلاف الفرص الضائعة .

وفى نفس الجوله فاز فريق صيد المحلة على كفر سعد بأربعة أهداف مقابل هدف

وسجلت أهداف صيد المحله من فرح سليمان هدفين وكلا من مروة مجدى ونهى عبد المجيد هدف ليرتفع رصيد صيد المحله إلى6 أهداف ويتجمد رصيد كفر سعد عند نفس الرصيد .

وألغيت مباراة مركز شباب القلعة ودلفى لإقامة مباراة أخرى على الملعب المحدد للمباراة فى نفس التوقيت !!! ومن المتوقع احتساب النتيجة ٠/٢ لصالح دلفى .