نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيفا يستقر على الموعد النهائي لقرعة مباريات مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن موعد قرعة كأس العالم للاندية المقرر إقامتها في قطر.

وقال الفيفا عبر موقعه الرسمي أن القرعة ستجرى يوم 19 يناير القادم، بمدينة زيوريخ في سويسرا.

وكشف موقع الفيفا عن أن البلد المضيف للبطولة سيكون مكلف بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تنفيذ البروتوكل الصحي الكامل.

وينتظر الأهلي بطل إفريقيا تحديد منافسه ومشواره ببطولة كأس العالم للأندية الذي يعود لها لأول مرة منذ المشاركة الأخيرة في المغرب 2013، ويشارك الأاهلي في بطولة كاس العالم للأندية باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا نسخة 2019-2020.